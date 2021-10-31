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Григорий Иванов: судейство в РПЛ стало гораздо лучше, чем раньше

Григорий Иванов: судейство в РПЛ стало гораздо лучше, чем раньше
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о новом ТВ-контракте с РПЛ. Также функционер оценил судейство в лиге.

«Я доволен новым ТВ-контрактом, а вот ответом судейского комитета по нашему матчу с ЦСКА — нет. Я считаю, что там был пенальти. Зайнутдинов шёл на мяч и сыграл рукой. Если бы руки не было, мы бы забили гол. Хотя иностранные специалисты говорят про естественное положение.

Работой Хачатурянца я доволен, он пытается делать, но всё не сразу изменится. И Москва не сразу построилась. Он здорово работал с судьями, надеюсь, что ему найдут достойную замену.

Сейчас судейство стало гораздо лучше, чем было раньше. Ошибки судей всегда были, есть и будут.

От возвращения на весна-осень ничего не изменится. Зачем нам это нужно? Я спорил раньше с Ефремовым, что не надо переходить на нынешний формат. Но сейчас я понимаю, что разницы нет. Календарь всё равно раздвинут. Мне не нравится в Екатеринбурге в декабре играть, но когда ещё играть? Где летом найти окно? Когда тогда футболистам отдыхать?

Прядкин? Я считаю, что он сделал для нашего футбола много, поработал 13 лет, много сделал полезного. Нельзя его опыт выкинуть на улицу», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

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