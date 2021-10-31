Кирьяков после разгрома «Зенита-2» 7:1 призвал «Зенит» серьёзней отнестись к команде
Поделиться
Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о победе своей команды в матче 19-го тура ФНЛ-2 с «Зенитом-2», который возглавляет Владислав Радимов. Кирьяков призвал руководство «Зенита» обратить внимание на команду.
«Я бы не стал сейчас что-то говорить про своих игроков. Понятно, что у Влада свои проблемы, о которых мы знаем. Постоянного состава нет, то ему дают игроков, то не дают. Тяжело в таких условиях работать. Наверное, хотелось бы пожелать, чтобы более внимательно относились к команде «Зенит-2», — сказал на пресс-конференции Кирьяков.
«Зенит-2» занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ-2. Команда Радимова в 16 турах набрала 16 очков. «Ленинградец» возглавляет турнирную таблицу, набрав 34 очка.
Комментарии
- 1 ноября 2021
-
00:06
- 31 октября 2021
-
23:54
-
23:44
-
23:42
-
23:35
-
23:31
-
23:18
-
23:07
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:27
-
22:27
-
22:24
-
22:14
-
22:10
-
22:04
-
22:02
-
21:53
-
21:52
-
21:41
-
21:30
-
21:26
-
21:16
-
21:12
-
20:59
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:41
-
20:39
-
20:16
-
20:12
-
20:07
-
19:59
Партнерский контент