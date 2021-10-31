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Кирьяков после разгрома «Зенита-2» 7:1 призвал «Зенит» серьёзней отнестись к команде

Кирьяков после разгрома «Зенита-2» 7:1 призвал «Зенит» серьёзней отнестись к команде
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Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о победе своей команды в матче 19-го тура ФНЛ-2 с «Зенитом-2», который возглавляет Владислав Радимов. Кирьяков призвал руководство «Зенита» обратить внимание на команду.

«Я бы не стал сейчас что-то говорить про своих игроков. Понятно, что у Влада свои проблемы, о которых мы знаем. Постоянного состава нет, то ему дают игроков, то не дают. Тяжело в таких условиях работать. Наверное, хотелось бы пожелать, чтобы более внимательно относились к команде «Зенит-2», — сказал на пресс-конференции Кирьяков.

«Зенит-2» занимает 7-е место в турнирной таблице ФНЛ-2. Команда Радимова в 16 турах набрала 16 очков. «Ленинградец» возглавляет турнирную таблицу, набрав 34 очка.

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