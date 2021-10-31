«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»

«Спартак» опубликовал на YouTube-канале видео о матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
Права на видео принадлежат АФК «Российская Премьер-Лига»
Матч с «Ростовом» состоялся вчера, 30 октября, на стадионе «Открытие Банк Арена». В первом тайме соперникам не удалось забить. При этом «Спартак» нанёс лишь два удара по воротам «Ростова», а гости — шесть. После свистка на перерыв болельщики освистали красно-белых.
Открыть счёт «Спартаку» удалось лишь на 78-й минуте. Полузащитник красно-белых Руслан Литвинов после углового пробил головой точно в цель. Но сохранить победный счёт «Спартаку» не удалось. Уже в компенсированное время Данил Глебов восстановил равновесие, перебросив мяч через Александра Селихова.
Московский «Спартак» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (13) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
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