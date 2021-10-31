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Шалимов объяснил, почему остался доволен ничьей «Урала» в матче с «Химками»

Шалимов объяснил, почему остался доволен ничьей «Урала» в матче с «Химками»
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Химками». Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Так как это игры за шесть очков, конечно, важно было не проиграть. Если бы мы сегодня уступили, было бы тяжело. Поэтому мы где-то довольны ничьей, потому что игра была равная. Грубых ошибок мы не допускали. Во втором тайме было много простора, и мы могли там разобраться. Был у нас момент на добивании, ошибся вратарь. А так, мы могли разобраться чуть-чуть по-другому, создать больше моментов и забить гол. Боевая, равная игра, на нервах были они и мы. Если представить, что мы могли проиграть, то мы ничьей довольны.

Что эта ничья значит в глобальном смысле? Что «Химки» не оторвались от нас. Мы в трёх очках от зоны стыков, а это одна победа, которую надо ещё выиграть. Мы продолжаем гонку за то, чтобы остаться в Премьер-Лиге, это задача на сезон», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

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