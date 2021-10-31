«Барселона» пытается снизить сумму компенсации Куману, тренер хочет все € 12 млн

Каталонская «Барселона» пытается снизить стоимость неустойки по разрыву контракта с Рональдом Куманом, сообщает Sport.es, ссылаясь на слова журналиста Луиса Канута. 28 октября стало известно, что руководство каталонцев разорвало контракт с нидерландским специалистом.



Сумма неустойки составляет € 12 млн. По информации источника, клуб уже провёл переговоры с Куманом, во время которых пытался снизить выплату до € 7-8 млн, однако нидерландец сообщил, что хочет всю полагающуюся ему сумму.



Напомним, Куман был отправлен в отставку после поражения «Барселоны» в матче 11-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:1). Рональд возглавил каталонцев в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 «Барселона» под его руководством завоевала Кубок Испании и заняла 3-е место в чемпионате страны.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» набрала 16 очков за 11 туров и занимает 9-е место в турнирной таблице.

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