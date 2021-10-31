Тренер «Химок»: нам ещё играть с «Уралом» во втором круге, ничего страшного

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Игорь Ющенко прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0).
«Конечно, я недоволен исходом матча. Опять не забили мячей? Думаю, надо работать над этим компонентом, и всё будет нормально. Делать замену ради замены не хотелось, играли те, кто не участвовал и мало играл в кубковом матче. Нам ещё играть с «Уралом», есть ещё один круг, ничего страшного», — цитирует Ющенко «Матч ТВ».
В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Химки» сыграли вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 0:0. Футболисты подмосковной команды нанесли 15 ударов по воротам соперника (1 — в створ), игроки «Урала» — 10 ударов (7 — в створ).
Подмосковные «Химки» набрали 12 очков в 13 матчах и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (10) располагается на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (29).
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