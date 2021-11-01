Одноклубники ван де Бека предложили ему сменить агента, чтобы уйти из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек хочет покинуть стан «красных дьяволов» и перейти в другой клуб, сообщает Daily Mail. Ранее игрок сменил своего представителя: вместо Гвидо Альберса новым агентом игрока стал Али Дурсун.



По информации источника, одноклубники нидерландца порекомендовали ему нанять другого представителя, чтобы быстрее уйти из команды. Новый агент ван де Бека Али Дурсун представляет интересы защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделёфа и полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.



Ранее сообщалось, что ван де Бек недоволен количеством игрового времени, которое ему выделяют в стане «красных дьяволов». Также игрок расстроен тем, что ему не удалось летом перейти в аренду в «Эвертон».



В нынешнем сезоне нидерландец сыграл в трёх матчах за манчестерский клуб во всех турнирах и результативными действиями не отметился.



Полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека с клубом рассчитан до июня 2025 года.

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