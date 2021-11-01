«Чувствую себя обманутым». Джанлука Манчини раскритиковал судейство в матче с «Миланом»

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини остался недоволен судейством в матче 11-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:2).

«Мы разделяем гнев тренера, все видели инцидент. Пенальти совершенно не было. Судье было сказано ещё раз просмотреть момент на VAR, но он всё равно принял это решение. Защитникам нельзя отбиваться, мы должны прыгать, заложив руки за спину, это не футбол. Затем в концовке был явный пенальти, когда Кьяер ударил Пеллегрини по голени. Это штраф, но VAR не вмешался. Судьи приходят поговорить с нами, они говорят, что будьте осторожны с нарушениями, и это заставляет всех нас, защитников, прыгать, как пингвинов.

Я тот, кто много смотрит футбол. Я считаю, что 12 жёлтых карточек — это слишком много для этой игры. Посмотрите на АПЛ, они бы рассмеялись, если бы вы так судили, особенно с этим пенальти. Я не хочу показывать никому неуважение, но, честно говоря, это похоже на шутку. Я чувствую себя обманутым», — приводит слова Манчини Football Italia.

«Милан» набрал 31 очко и вновь догнал «Наполи» в турнирной таблице Серии А. Неаполитанцы находятся на 1-м месте из-за дополнительных показателей. «Рома» занимает 5-е место, набрав 19 очков.