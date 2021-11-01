«Тоттенхэм» хочет пригласить Антонио Конте на пост главного тренера

«Тоттенхэм Хотспур» может назначить Антонио Конте на пост главного тренера, сообщает журналист Альфредо Педулла на своём официальном сайте.

По данным источника, позиции главного тренера лондонцев Нуну Эшпириту Санту пошатнулись после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Ранее сообщалось, что в качестве кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма» рассматриваются соотечественники Санту – наставник «Порту» Сержиу Консейсау и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Шахтёр» и «Рому».

Последним клубом Конте был «Интер». Итальянец тренировал команду с 2019 по 2021 год. С «Интером» Антонио стал чемпионом Италии. Однако уже 26 мая 2021 года итальянец и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

После 10 туров в английской Премьер-лиге «шпоры» располагаются на 8-м месте в турнирной таблице, у команды 15 очков.