Лионель Месси рассказал о желании вернуться в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермем» Лионель Месси высказался о возможном возвращении в «Барселону».

«Вернулся ли я в «Барселону»? Да, я всегда говорил, что хотел бы иметь возможность помогать клубу. Я хотел бы когда-нибудь стать техническим секретарём. Не знаю, будет ли это в «Барселоне» или нет. Или будет иначе. Если есть возможность, я хотел бы снова внести свой вклад в то, что могу, потому что это клуб, который я люблю, и я хотел бы, чтобы он и дальше оставался хорошим, продолжал расти и оставаться одним из лучших в мире», — приводит слова Месси Sport.es.

10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.