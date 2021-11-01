Вагнер Лав предстал в образе героя популярного сериала «Игра в кальмара» на Хэллоуин

37-летний бразильский форвард казахстанского «Кайрата» Вагнер Лав, известный по своим выступлениям за московский ЦСКА, предстал на Хэллоуин в образе героя популярного южнокорейского веб-сериала в жанре выживания от Netflix – «Игра в кальмара». Об этом информирует пост жены футболиста в «Инстаграме».
«Я вошла в его игру», — гласит комментарий к публикации от супруги Вагнера.
Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.
Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» 8 июля 2020 года, подписав краткосрочное соглашение. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно.
В текущем сезоне на счету 37-летнего игрока 35 матчей за «Кайрат» во всех турнирах, в которых он отметился 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами.
- 1 ноября 2021
-
06:07
-
05:53
-
05:22
-
04:28
-
04:02
-
03:36
-
03:07
-
02:42
-
02:03
-
01:52
-
01:05
-
00:56
-
00:48
-
00:43
-
00:31
-
00:30
-
00:18
-
00:06
- 31 октября 2021
-
23:54
-
23:44
-
23:42
-
23:35
-
23:31
-
23:18
-
23:07
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:27
-
22:27
-
22:24
-
22:14
-
22:10
-
22:04
-
22:02