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Вагнер Лав предстал в образе героя популярного сериала «Игра в кальмара» на Хэллоуин

Вагнер Лав предстал в образе героя популярного сериала «Игра в кальмара» на Хэллоуин
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37-летний бразильский форвард казахстанского «Кайрата» Вагнер Лав, известный по своим выступлениям за московский ЦСКА, предстал на Хэллоуин в образе героя популярного южнокорейского веб-сериала в жанре выживания от Netflix – «Игра в кальмара». Об этом информирует пост жены футболиста в «Инстаграме».

«Я вошла в его игру», — гласит комментарий к публикации от супруги Вагнера.

Напомним, Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.

Вагнер Лав стал игроком «Кайрата» 8 июля 2020 года, подписав краткосрочное соглашение. Сообщалось, что Вагнер разорвал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», чтобы вернуться в ЦСКА. Бразилец был свободным агентом, поэтому достался казахстанскому клубу бесплатно.

В текущем сезоне на счету 37-летнего игрока 35 матчей за «Кайрат» во всех турнирах, в которых он отметился 13 забитыми мячами и 11 результативными передачами.

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