«Милан» — четвёртая команда в истории Серии А, одержавшая 10 побед в 11 стартовых матчах

«Милан» под руководством 56-летнего итальянского специалиста Стефано Пиоли отметился важным статистическим достижением, одержав победу в выездном матче 11-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:1).



Как отмечает Opta Paolo в «Твиттере», «Милан» — лишь четвёртая команда, одержавшая 10 побед в 11 стартовых игр чемпионата. Ранее подобного достижения добивались «Рома», дважды «Ювентус» и дважды «Наполи».



Напомним, что со старта чемпионата «Милан» обыграл «Сампдорию» (1:0), «Кальяри» (4:1), «Лацио» (2:0), «Венецию» (2:0), «Специю» (2:1), «Аталанту» (3:2), «Верону» (3:2), «Болонью» (4:2) и «Торино» (1:0). Лишь в выездном матче с «Ювентусом» (1:1) подопечные Пиоли не смогли одержать победу.



«Милан» набрал 31 очко и вновь догнал «Наполи» в турнирной таблице Серии А. Неаполитанцы находятся на 1-м месте из-за дополнительных показателей. «Рома» занимает 5-е место, набрав 19 очков.