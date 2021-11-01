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«Милан» — четвёртая команда в истории Серии А, одержавшая 10 побед в 11 стартовых матчах

«Милан» — четвёртая команда в истории Серии А, одержавшая 10 побед в 11 стартовых матчах
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«Милан» под руководством 56-летнего итальянского специалиста Стефано Пиоли отметился важным статистическим достижением, одержав победу в выездном матче 11-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:1).

Как отмечает Opta Paolo в «Твиттере», «Милан» — лишь четвёртая команда, одержавшая 10 побед в 11 стартовых игр чемпионата. Ранее подобного достижения добивались «Рома», дважды «Ювентус» и дважды «Наполи».

Напомним, что со старта чемпионата «Милан» обыграл «Сампдорию» (1:0), «Кальяри» (4:1), «Лацио» (2:0), «Венецию» (2:0), «Специю» (2:1), «Аталанту» (3:2), «Верону» (3:2), «Болонью» (4:2) и «Торино» (1:0). Лишь в выездном матче с «Ювентусом» (1:1) подопечные Пиоли не смогли одержать победу.

«Милан» набрал 31 очко и вновь догнал «Наполи» в турнирной таблице Серии А. Неаполитанцы находятся на 1-м месте из-за дополнительных показателей. «Рома» занимает 5-е место, набрав 19 очков.

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