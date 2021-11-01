Главный тренер «Уфы» ответил на вопрос, можно ли считать Агаларова топ-форвардом РПЛ

37-летний российский специалист Алексей Стукалов, возглавляющий «Уфу», выразил мнение о домашней встрече 13-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:0), а также ответил на вопрос, можно ли считать 21-летнего форварда Гамида Агаларова топ-форвардом на уровне РПЛ.

«Мы в таком положении, что нас только победы спасают. Предыдущие два матча команда достаточно хорошо провела, но, к сожалению, мы упускали победы. Первый тайм сложился не так, как мы планировали, «Ахмат» владел преимуществом, но каких-то голевых ситуаций у наших ворот не было. Во втором тайме мы перестроились. Считаю, что 30 стартовых минут второго тайма мы провели образцово, забили гол и создали несколько опасных моментов. Пропустив гол, «Ахмат» перестроился на четыре защитника. Мы, опять, вернулись на схему «3:5:2». Понятно, что концовку дотерпели. Всех болельщиков и команду поздравляю с победой.

Что сказал команде в перерыве? Знаете, давит результат. Видно было, что мы скованно действовали. Наша задача была в перерыве немножко раскрепостить ребят, ну и плюс изменили игровую структуру. Соответственно, добавили скорости в атаке, потому что и Урунов, и Кротов стали располагаться на более фланговых позициях, оттуда и пошли голевые моменты.

Можно ли считать Агаларова топ-форвардом на уровне РПЛ? Ему надо стабильно продолжать забивать на протяжении нескольких сезонов и тогда мы уже будем говорить. Пока он в начале пути», — цитирует Стукалова пресс-служба «Уфы».

Напомним, что после 13 туров Агаларов возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата России с 11 голами. Его ближайшие преследователи – нападающие санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун и Артём Дзюба, а также Фёдор Смолов из «Локомотива». У каждого из них по 7 голов.