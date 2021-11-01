«Бетис» и «Рома» работают над переходом Даниеля Себальоса из мадридского «Реала»

«Бетис» и «Рома» работают над переходом 25-летнего испанского атакующего полузащитника мадридского «Реала» Даниеля Себальоса. Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает источник, сам Себальос собирается покинуть «Реал» уже в январе из-за отсутствия игровой практики. «Бетис» работает над его переходом и обсуждает с руководителями «сливочных» аренду футболиста с правом последующего выкупа, но «Королевский клуб» рассчитывает продать его на постоянной основе.
Ещё одним вариантом перехода для футболиста является итальянская «Рома», которой руководит Жозе Моуринью. Римляне также заинтересованы лишь в аренде с правом выкупа и уже вступили в переговоры с «Реалом».
Напомним, что в текущем сезоне Себальос ни разу не появился на поле. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 20 млн. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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