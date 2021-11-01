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Алексей Стукалов оценил уровень Гамида Агаларова

Алексей Стукалов оценил уровень Гамида Агаларова
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов оценил игру Гамида Агаларова в игре с «Ахматом». Встреча закончилась победой уфимцев со счётом 1:0

«Гамиду надо стабильно продолжать забивать на протяжении нескольких сезонов, и тогда мы уже будем говорить о его топовом уровне. Пока он в начале пути. Мы в таком положении, что нас только победы спасают. Предыдущие два матча команда достаточно хорошо провела, но, к сожалению, мы упускали победы. У Морица Бауэра проблема с тазобедренным, по-моему, суставом, старая проблема. Пока он лечится, а дальше будет видно. Милетич повредил мениск на одной из тренировок, тоже восстанавливается. Надеюсь, что на следующей неделе он начнёт тренироваться в общей группе», — цитирует Стукалова пресс-служба клуба.

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