Моуринью — о судействе в матче с «Миланом»: злит отсутствие уважения к фанатам «Ромы»
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал понять, что остался крайне недоволен работой арбитров во время матча 11-го тура Серии А с «Миланом» (1:2). Футболисты римского клуба были не согласны с решением назначить пенальти в их ворота после падения в штрафной форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.
Португалец не стал напрямую критиковать арбитров, но обвинил их в неуважении к болельщикам римского клуба.
«Отсутствие уважения к фанатам «Ромы» злит меня. Поздравляю «Милан», но не хочу говорить ничего более. Я немного зол из-за неуважения к фанатам «Ромы» и всем, кто любит наш клуб. Удержал наших игроков в раздевалке, не дал им пойти к судьям. Нам удалось сохранить контроль над эмоциями», — цитирует Моуринью Football Italia.
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