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Орельен Тчуамени может перейти в клуб из АПЛ или Серии А

Орельен Тчуамени может перейти в клуб из АПЛ или Серии А
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Полузащитник французского «Монако» Орельен Тчуамени может сменить клуб. Об этом сообщает итальянский инсайдер Никола Скира в своём «твиттере».

По информации журналиста, английские «Ливерпуль» и «Челси», а также итальянский «Ювентус» запросили информацию у агента 21-летнего игрока сборной Франции, которого «монегаски» оценивают в 40 млн. Отмечается, что в Турин француз может переехать уже во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Тчуамени появлялся на поле в футболке «Монако» в рамках игр Лиги 1 11 раз. В этих играх он забил один гол, а также отметился тремя жёлтыми карточками. До этого полузащитник 2 сезона кряду выступал за «Бордо». В составе своего предыдущего клуба он провёл 26 игр.

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