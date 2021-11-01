Бывший тренер немецкого клуба рассказал о переговорах с «Динамо» и ЦСКА

Бывший игрок сборной Беларуси, а также экс-тренер немецкого «Эрцгебирге Ауэ» Алексей Шпилевский рассказал о переговорах с московскими «Динамо» и ЦСКА.

«Достаточно долго общались с Желько Бувачем. А также с Дмитрием Гафиным и президентом Банка ВТБ Юрием Соловьёвым, но мне оставалось 6 туров до чемпионства с «Кайратом», поэтому было неразумно и неправильно уходить.

С ЦСКА конкретики не было. Только на уровне разговоров агентов. Лично до меня ничего не доходило. Важно, чтобы позвонил именно руководитель, а всё остальное — считайте, не было. Ходили слухи, звонили агенты и говорили об интересе в различных клубах РПЛ. Но без конкретики обсуждать не имеет смысла», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».