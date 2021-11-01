Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что руководство «Барселоны» не просило его играть бесплатно в каталонском клубе.

«Правда в том, что я сделал всё возможное, чтобы остаться в команде, но меня никогда не просили играть бесплатно. Меня попросили понизить зарплату на пятьдесят процентов, кстати, я сделал это без проблем. Мы были готовы больше помогать клубу. Желание моей семьи состояло в том, чтобы остаться в Барселоне. Никто не просил меня играть бесплатно, но в то же время мне кажется, что слова, которые сказал президент, неуместны. Не знаю, когда закончится мой контракт с «ПСЖ», но точно знаю, что мы вернёмся в Барселону и будем жить там. Это то, чего хочет моя жена, и то, чего хочу я», — цитирует Месси Sport.es.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.