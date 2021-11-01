Касьерра забил самый быстрый гол «Сочи» в РПЛ

Нападающий «Сочи» Матео Касьерра установил новый рекорд клуба. В матче 13-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» он открыл счёт уже на 2-й минуте. Кристиан Нобоа от угла вратарской набросил на дальнюю штангу, где был Касьерра. Легионер «Сочи» легко переправил мяч в сетку головой.



Касьерра забил через 108 секунд после стартового свистка. Этот гол стал самым быстрым для клуба за всю историю выступления в чемпионате России.



Встреча в итоге завершилась со счётом 2:1 в пользу сочинцев. Касьерра оформил в этом матче дубль.



На 66-й минуте полузащитник «Арсенала» Эванс Кангва сравнял счёт. После флангового навеса Кингза Кангва из середины штрафной головой направил мяч под дальнюю штангу. На 79-й минуте Касьерра с линии вратарской лёгким ударом замкнул прострел от лицевой, забив победный гол.



«Сочи» в 13 матчах набрал 24 очка и поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Арсенал» (12) — на 14-м месте.

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