Нагельсман может успеть вернуться на тренерскую скамью «Баварии» к матчу с «Бенфикой»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман, пропустивший последние матчи своей команды из-за коронавируса, 1 ноября сдаст ПЦР-тест. Об этом сообщает Bild.
По информации источника, если результат теста будет отрицательным, специалист вернётся на тренерскую скамью мюнхенского клуба к матчу четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».
Напомним, ранее стало известно, что главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман заразился коронавирусом, хотя был вакцинирован. Нагельсман вернулся в Германию отдельно от команды и ушёл на самоизоляцию. Он будет оставаться дома до полного выздоровления. Накануне в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» проиграла «Баварии» со счётом 0:4.
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