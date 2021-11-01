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Винисиус Жуниор: болельщики, которые оскорбляли меня, заслуживают сурового наказания

Винисиус Жуниор: болельщики, которые оскорбляли меня, заслуживают сурового наказания
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о поведении болельщиков «Барселоны» во время матча со «сливочными» (2:1).

«Думаю, что болельщики, которые оскорбляли меня, заслуживают сурового наказания. Если бы последовали санкции, подобного проявления расизма больше не случилось. В тот момент я решил ничего не говорить, потому что был сосредоточен на игре. Давление было слишком большим, я никогда не встречал так много ожиданий на таком молодом игроке. Наверное, это связано с тем, что клуб заплатил за меня большую сумму. Клуб и тренеры знали о моих качествах и о том, что со временем я приобрету опыт и веру в себя. Я всегда был тихим, не обращал внимания на то, что они говорили. Не верю, что сейчас я лучший в мире. Слушаю только людей в команде и своё окружение», — цитирует Винисиуса Marca.

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