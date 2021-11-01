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Джанлука Манчини: в АПЛ бы высмеяли такой пенальти на Ибрагимовиче

Джанлука Манчини: в АПЛ бы высмеяли такой пенальти на Ибрагимовиче
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Защитник «Ромы» Джанлука Манчини поделился мнением о судействе в матче 11-го тура Серии А с «Миланом». Встреча закончилась победой «Милана» со счётом 2:1. Один из мячей миланцы забили с пенальти, который заработал форвард Златан Ибрагимович. После матча наставник «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что не будет комментировать судейство, иначе его дисквалифицируют.

«Мы разделяем возмущение нашего тренера. Мы все видели это. Пенальти точно не было. Судье сказали, чтобы он посмотрел видеоповтор, но он всё равно принял это решение. Защитникам не дают нормально бороться. Мы должны подкатываться, заложив руки за спину, прыгать как пингвины. Этого не будет.

Я смотрю много футбола. На мой взгляд, 12 жёлтых карточек — слишком много для подобного матча. Посмотрите на АПЛ, там бы высмеяли такое судейство, особенно этот эпизод с пенальти», — цитирует Манчини Football Italia.

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