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Бригада Сергея Карасёва обслужит «Спортинг» и «Бешикташ» в Лиге чемпионов

Бригада Сергея Карасёва обслужит «Спортинг» и «Бешикташ» в Лиге чемпионов
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Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч группового этапа Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Бешикташем», который состоится 3 ноября в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе». Об этом сообщается на сайте РФС.

Помогать на линиях ему будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеоассистентом арбитра назначен испанец Хуан Мартинес, его ассистентом — поляк Бартош Франковски. Резервный арбитр — Кирилл Левников.

На прошедшем чемпионате Европы 42-летний Карасёв работал на трёх матчах в качестве главного арбитра, ещё в трёх играх россиянин был резервным, включая полуфинальную встречу между сборными Италии и Испании. Также российская бригада отработала матч за Суперкубок УЕФА между «Вильярреалом» и «Челси».

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