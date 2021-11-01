«Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера

Английский «Тоттенхэм» объявил об увольнении португальского специалиста Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, позиции нынешнего главного тренера лондонцев Нуну Эшпириту Санту пошатнулись после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3). Ранее сообщалось, что в качестве кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма» рассматриваются соотечественники Санту – наставник «Порту» Сержиу Консейсау и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Шахтёр» и «Рому». Также в числе претендентов находится итальянец Антонио Конте.
Последним клубом Конте был «Интер». Итальянец тренировал команду с 2019 по 2021 год. С «Интером» Антонио стал чемпионом Италии. Однако уже 26 мая 2021 года итальянец и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.
- 1 ноября 2021
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