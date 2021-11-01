«Тоттенхэм» пытается убедить Конте возглавить клуб

Руководство английского «Тоттенхэма» пытается убедить итальянского специалиста Антонио Конте заменить Нуну Санту. Об этом сообщает Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Конте возглавлял список кандидатов на смену тренера с июня, когда не было соглашения с советом директоров «шпор». Последним клубом Конте был «Интер». Итальянец тренировал команду с 2019 по 2021 год. С «Интером» Антонио стал чемпионом Италии. Однако уже 26 мая 2021 года итальянец и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

Напомним, позиции нынешнего главного тренера лондонцев Нуну Эшпириту Санту пошатнулись после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3). Ранее сообщалось, что в качестве кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма» рассматриваются соотечественники Санту – наставник «Порту» Сержиу Консейсау и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Шахтёр» и «Рому».