В «Крыльях Советов» не удивились вызову Ивана Сергеева в сборную России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал попадание в итоговый список игроков, вызванных на ноябрьские матчи сборной России, форварда команды Ивана Сергеева.



«Мы очень рады за Ивана Сергеева! Наконец-то он оказался в окончательном списке сборной России. То, как Сергеев выступает в нынешнем сезоне, особенно в последних матчах… Ожидали такой сценарий. Для «Крыльев» это совсем неудивительно. Гордимся и радуемся! Надеемся, что Сергеев поможет сборной в ближайших матчах.



К сожалению, Роман Ежов не попал в окончательный список сборной. Для него невызов — это дополнительный огромный стимул. Роман здорово прогрессирует. В ближайшее время он вслед за Сергеевым будет вызван в национальную команду», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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