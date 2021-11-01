Газизов отреагировал на невызов Агаларова в сборную России

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал отсутствие форварда команды Гамида Агаларова в итоговом списке игроков, вызванных в сборную России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
«Главный тренер сборной сам принимает решение, мне некорректно их обсуждать. Расстроился ли я? А мне чего расстраиваться – будет забивать в молодёжке», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Агаларов является лучшим бомбардиром чемпионата России. Он забил 11 мячей в 13 матчах.
Изначально Агаларов был включён в расширенный список игроков, вызванных в сборную России. Но в итоговый состав на ноябрьские матчи не попал.
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 1 ноября 2021
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