Валерий Карпин прокомментировал публикацию списка игроков, вызванных в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об итоговом списке игроков, которые вызваны в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
«Был сделан выбор в пользу опытных игроков, потому что сейчас это самые важные матчи. В бой идут одни старики, за исключением Сергеева, все играли на этом уровне. Поэтому выбор сделан в их пользу. Агаларов и Тюкавин будут вызваны в молодёжную сборную, они будут под рукой. У нас есть игры ещё, могут быть изменения. Агаларов и Тюкавин в любой момент могут оказаться в первой сборной.
С Головиным общался. Набирает форму. Пока не в лучших кондициях после травмы. Но вышел вчера на замену, будет участвовать и в следующих играх. Мы не можем разбрасываться такими игроками и такого уровня», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 1 ноября 2021
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