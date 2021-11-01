Сёмин: Сергеев в сборной России? Осинькин, Федотов и Семак задают тон в нашей лиге

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал вызов форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в сборную России на решающие матчи отбора к чемпионату мира — 2022.

«Сергеев играет в команде, которая демонстрирует хороший футбол. Осинькин — наш русский тренер, мне кажется, мы очень мало о нём говорим. Также мало говорим о Федотове, Семаке. Они задают тон в нашей лиге. Мы бесконечно хвалим приезжих тренеров, которые имеют какой-то короткий успех. Посмотрите, какой футбол демонстрирует «Сочи» под руководством Федотова, «Крылья Советов» Осинькина. Это же все наши, вот кого мы должны поддерживать.

Семаку с его «Зенитом» равных нет. От Осинькина — Сергеев в национальной сборной, большая группа игроков от Семака. Я вижу, что они ставят футбол хорошего и высокого уровня», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.