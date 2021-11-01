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Валерий Карпин: вариант с Дзюбой не рассматривали

Валерий Карпин: вариант с Дзюбой не рассматривали
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что тренерский штаб национальной команды не рассматривал нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, когда составлял список игроков, вызванных на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Дзюба в октябре отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму.

В дальнейшем Дзюба отписался от «инстаграма» сборной России.

«Вариант с Дзюбой не рассматривали. В прошлый раз надеялись, что он нам поможет. Он сказал, что не готов. Поэтому сейчас не рассматривали. Мне без разницы, что он отписался от «инстаграма» сборной. У него спросите, когда обратно подпишется», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

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