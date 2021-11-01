Валерий Карпин: вариант с Дзюбой не рассматривали

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что тренерский штаб национальной команды не рассматривал нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу, когда составлял список игроков, вызванных на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Дзюба в октябре отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму.



В дальнейшем Дзюба отписался от «инстаграма» сборной России.



«Вариант с Дзюбой не рассматривали. В прошлый раз надеялись, что он нам поможет. Он сказал, что не готов. Поэтому сейчас не рассматривали. Мне без разницы, что он отписался от «инстаграма» сборной. У него спросите, когда обратно подпишется», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.