Сёмин: матч с «Ромой» команда Хайкина выиграла 6:1, поэтому его и вызвали в сборную России

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин объяснил вызов голкипера норвежского клуба «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в сборную России на решающие матчи отбора к чемпионату мира — 2022.
«Вызов Никиты Хайкина говорит о том, что Карпин смотрит все чемпионаты, так же, как и Кафанов. Хайкин играет в команде чемпиона Норвегии. А норвежская лига очень сильная. Хайкин играет там третий год: каждый год становится чемпионом, является основным вратарём. Матч с «Ромой» его команда выиграла 6:1. Поэтому Хайкина и взяли. Как и Сергеева: выделяется в поставленной игре «Крыльев». Тренеры работают. Осинькин сделал игрока национальной сборной Сергеева», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии
- 1 ноября 2021
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