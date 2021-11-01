Карпин: лучше в приватной беседе уведомить тренера, что игрок не хочет играть за сборную
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о приемлемой форме отказа от вызова в национальную команду.
«Мне кажется, что игроку лучше в приватной беседе уведомить тренера, что он не хочет играть за сборную. Лично или по телефону. Очень сильно переживал, что в Питере может не быть болельщиков. И очень сильно рад, что будет 30%. Всегда хочется большего, но рад, что придут нас поддержать», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
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