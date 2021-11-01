«Красиво сделали». Василий Уткин отреагировал на объявление состава сборной России

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал обнародование состава сборной России в преддверии решающих матчей отбора к чемпионату мира 2022 года.
«Красиво сделали. По существу. Состав сборной теперь объявляется, строго говоря, четыре раза. Сперва расширенный; туда попадает примерно половина футболистов с русским паспортом, регулярно выходящих в основе первых 10 клубов РПЛ. С точки зрения перспектив в предстоящих матчах попадание в расширенный состав — то же самое, что попасть в расширенные ворота. Не гол.
Потом состав объявляется за неделю до начала сбора. Это как сегодня. Тут самая интересная инфа — кто уже отсекается, а ещё кто остаётся в списке, несмотря, например, на травмы. Как сейчас Заболотный и Смолов. Значит, нужны, надеются на них.
Но мы ж понимаем, что состав номер три определится в момент начала сбора, ведь в итоге даже микроповреждения скажутся. Но даже в течение сбора кто-то отпадёт. Так что всё это неважно. Только помогает понять, как работает мысль тренерского штаба. Но об этом рассуждать — чистое самообольщение. А важен лишь один состав. Четвёртый. Который выйдет на игру. Кто его назовет сейчас?.. Никто. Ещё попкорнчику?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.
11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 1 ноября 2021
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