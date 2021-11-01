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Карпин высказался о невызове Соболева в сборную России

Карпин высказался о невызове Соболева в сборную России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о непопадании в список игроков, вызванных в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022 форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев? Раз он даже в расширенный список не попал, то не расцениваю его как игрока сборной России. Дзюбу не рассматриваю, но отказ — это не главная причина, почему он не рассматривается. Набор формы дело такое — в «Зените» в двух последних матчах он тоже на замену выходил. Мне этого недостаточно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

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