Кафанов: к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил вызов четырёх голкиперов для подготовки к ноябрьским матчам в квалификации ЧМ-2022.

«В финальном списке осталось четыре вратаря – Сослан Джанаев из-за травмы не сможет принять участия в подготовительном сборе. А уже к матчу с Кипром определимся с тройкой голкиперов, которые и будут готовиться к завершающим играм отборочного цикла», — цитирует тренера официальный сайт РФС.

Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).



Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.