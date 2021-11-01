Отец Даниила Хлусевича рассказал об интересе к полузащитнику от заграничных клубов

Отец полузащитника «Арсенала» Даниила Хлусевича Андрей рассказал о выборе клуба для сына.

«Где-то неделю-две назад состоялись первые переговоры. Но игроком интересовался же не только московский клуб. Проявляли интерес «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Но самый предметный интерес проявил «Спартак». Большая разница между клубами. История у «Спартака» и «Арсенала» разная, у красно-белых огромная своя история. Это стало решающим фактором. Иностранные клубы были, но это были середняки топовых лиг. Даниил — ещё молодой игрок, надеемся, что он сможет проявить себя в еврокубках за «Спартак», ведь у Даниила большие амбиции переехать в Европу.

С мотивацией всё будет так, как и шло до этого. Даниил психологически очень уравновешенный человек. Всё будет зависеть от тренера. От стиля игры команды, он с Айртоном может быть и в одном составе. Даниил — разноплановый игрок, он может сыграть на обоих флангах, в нападении», — цитирует Хлусевича-старшего «Спорт день за днём».