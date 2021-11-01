Первый тренер Соболева: когда последний раз забивал Смолов? Но он вызван в сборную

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Спартака» Александра Соболева, прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не включать нападающего в список игроков, вызванных в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Карпин объяснил, что не считает Соболева игроком сборной, так как он не попал в расширенный список.



Горбунов напомнил, что Карпин вызвал в сборную форварда «Локомотива» Фёдора Смолова, который в последнее время тоже не отличался высокой результативностью.



«Карпин выбрал тех, кто нравится ему на данный момент и показывает хорошую игру. Чтобы попасть в сборную, надо забивать регулярно, войти в струю. А когда последний раз забивал тот же Смолов? Я уже даже не помню. Но Фёдор вызван в сборную.



Что Дзюба, что Соболев сейчас не подходят сборной России. Очевидно, что Карпин хочет строить команду с более быстрыми и мобильными нападающими, показывать немного другой футбол, нежели при наличии высоких нападающих», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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