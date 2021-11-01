Кто из не вызванных Карпиным нападающих ощутимо усилил бы сборную России?

Тренерский штаб сборной России обнародовал список игроков, вызванных в национальную команду на ноябрьские матчи квалификации чемпионата мира 2022 года. В списке оказались три нападающих: Фёдор Смолов («Локомотив»), Иван Сергеев («Крылья Советов») и Антон Заболотный (ЦСКА).



В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос. Кого ещё из нападающих нужно было вызвать Валерию Карпину в национальную команду?

В октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).



Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.