Делегация «Барселоны» посетит Катар, чтобы финализировать с Хави условия контракта
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Руководители «Барселоны» на этой неделе отправятся в Катар, чтобы согласовать контракт с главным тренером «Аль-Садда» Хави, сообщает Mundo Deportivo. Ожидается, что бывший полузащитник «Барселоны» возглавит команду после увольнения Рональда Кумана с поста главного тренера.
Хави является приоритетным вариантом. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера является Серхи Бархуан.
В «Барселоне» надеются, что уже на этой неделе заключат контракт с Хави. Его нынешнее соглашение с «Аль-Саддом» рассчитано до 2023 года. При этом ранее сообщалось, что у Хави есть договорённость с руководством катарского клуба, согласно которому его отпустят, если поступит предложение от одного из топ-клубов.
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