Конте прилетел в Лондон, он заключит контракт с «Тоттенхэмом» до 2023 года
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Бывший наставник «Интера» Антонио Конте прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает журналист Джанлука ди Марцио. Ожидается, что он подпишет контракт с английским клубом до 2023 года. Итальянец готов возглавить «Тоттенхэм», ему интересен проект, а сторонам остаётся лишь урегулировать некоторые детали.
Конте сменит в команде Нуну Эшпириту Санту. Сегодня, 1 ноября, «Тоттенхэм» объявил об увольнении Санту с поста главного тренера.
Он проработал в команде около четырёх месяцев. Предыдущим местом работы Санту был «Вулверхэмптон».
Последним для Санту в «Тоттенхэме» стал матч 10-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «красных дьяволов».
Новость по темеКонте сегодня прилетит в Лондон на переговоры с «Тоттенхэмом»
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