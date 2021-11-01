Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бондаренко продлил контракт с донецким «Шахтёром»

Бондаренко продлил контракт с донецким «Шахтёром»
Комментарии

Донецкий «Шахтер» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Артёмом Бондаренко. О сроках контракта между 21-летним украинцем и «горняками» не сообщается.

Бондаренко – выпускник Академии «Шахтера», к которой присоединился в 2016 году. В составе первой команды Артем дебютировал 1 марта 2020 года в игре украинской Премьер-Лиги с «Ворсклой». Всего на сегодня он провел 8 матчей – 7 в чемпионате и 1 в Кубке Украины. Бондаренко стал чемпионом страны в 2020 году и обладателем Суперкубка Украины в 2021 году.

Ранее «Шахтёр» на официальном сайте объявил о продлении контракта с Тарасом Степаненко. Степаненко провёл 352 официальных матча за «Шахтёр» и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по числу поединков.

Новость по теме
Донецкий «Шахтёр» продлил контракт с Тарасом Степаненко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021