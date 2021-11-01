Бондаренко продлил контракт с донецким «Шахтёром»
Поделиться
Донецкий «Шахтер» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Артёмом Бондаренко. О сроках контракта между 21-летним украинцем и «горняками» не сообщается.
Бондаренко – выпускник Академии «Шахтера», к которой присоединился в 2016 году. В составе первой команды Артем дебютировал 1 марта 2020 года в игре украинской Премьер-Лиги с «Ворсклой». Всего на сегодня он провел 8 матчей – 7 в чемпионате и 1 в Кубке Украины. Бондаренко стал чемпионом страны в 2020 году и обладателем Суперкубка Украины в 2021 году.
Ранее «Шахтёр» на официальном сайте объявил о продлении контракта с Тарасом Степаненко. Степаненко провёл 352 официальных матча за «Шахтёр» и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по числу поединков.
Новость по темеДонецкий «Шахтёр» продлил контракт с Тарасом Степаненко
Комментарии
- 1 ноября 2021
-
16:56
-
16:43
-
16:39
-
16:38
-
16:32
-
16:10
-
16:06
-
15:54
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:21
-
15:19
-
15:06
-
14:47
-
14:40
-
14:40
-
14:35
-
14:29
-
14:27
-
14:25
-
14:23
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:16
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:06
-
14:05
-
13:53
-
13:50
-
13:31
-
13:28
Партнерский контент