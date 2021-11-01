Бондаренко продлил контракт с донецким «Шахтёром»

Донецкий «Шахтер» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Артёмом Бондаренко. О сроках контракта между 21-летним украинцем и «горняками» не сообщается.

Бондаренко – выпускник Академии «Шахтера», к которой присоединился в 2016 году. В составе первой команды Артем дебютировал 1 марта 2020 года в игре украинской Премьер-Лиги с «Ворсклой». Всего на сегодня он провел 8 матчей – 7 в чемпионате и 1 в Кубке Украины. Бондаренко стал чемпионом страны в 2020 году и обладателем Суперкубка Украины в 2021 году.

Ранее «Шахтёр» на официальном сайте объявил о продлении контракта с Тарасом Степаненко. Степаненко провёл 352 официальных матча за «Шахтёр» и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по числу поединков.