Нуну Эшпириту Санту получит неустойку € 16,5 млн за увольнение из «Тоттенхэма»

Нуну Эшпириту Санту получит крупную неустойку за увольнение из «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» выплатят португальскому специалисту £ 14 млн (чуть больше € 16,5 млн) за преждевременное расторжение контракта, сообщает The Sun.
По информации источника, по условиям договора клуб мог бы бесплатно расстаться со специалистом в конце сезона, если бы «Тоттенхэм» не попал в шестёрку лучших команд английской Премьер-лиги.
Напомним, позиции нынешнего Санту пошатнулись после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3).
Ранее сообщалось, что в качестве кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма» рассматриваются соотечественники Санту – наставник «Порту» Сержиу Консейсау и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Шахтёр» и «Рому». Также в числе претендентов находится итальянец Антонио Конте.
- 1 ноября 2021
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