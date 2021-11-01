«Ньюкасл» рассчитывает найти нового главного тренера до перерыва на матчи сборных

Руководство английского «Ньюкасл Юнайтед» рассчитывает в ближайшее время найти нового главного тренера, сообщает The Sun.



По информации источника, в клубе надеются, что смогут найти подходящего специалиста до перерыва на матчи сборных, который состоится на следующей неделе. Временно исполняющим обязанности наставника «Ньюкасла» является Грэм Джонс.



Ранее сообщалось, что руководство «сорок» рассматривает возможность приглашения тренера «Аякса» Эрика тен Хага. При этом сам нидерландец не хочет рисковать и переходить в английский клуб из-за его низкого положения в таблице чемпионата.



Ранее в качестве кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла» также рассматривались Дженнаро Гаттузо и Люсьен Фавр, находящиеся без клуба, наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард и Унаи Эмери, возглавляющий «Вильярреал».



20 октября «Ньюкасл» отправил главного тренера Стива Брюса в отставку. «Ньюкасл» в 10 матчах набрал 4 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

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