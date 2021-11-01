«Тоттенхэм» предложил Конте контракт на € 18,3 млн в год

Руководство английского «Тоттенхэм Хотспур» ведёт переговоры о контракте с бывшим наставником «Интера» Антонио Конте. «Шпоры» готовы предложить итальянскому специалисту договор с зарплатой £ 15,5 млн (€ 18,3 млн) в год, информирует Daily Mail.



Ранее сообщалось, что Конте уже прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с «Тоттенхэмом». Соглашение итальянца с английским клубом будет рассчитано до 2023 года. Конте готов возглавить «шпор», ему интересен проект, а сторонам остаётся лишь урегулировать некоторые детали.

Антонио сменит в команде Нуну Эшпириту Санту. Сегодня, 1 ноября, «Тоттенхэм» объявил об увольнении Санту с поста главного тренера.



Напомним, позиции португальского наставника пошатнулись после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3).