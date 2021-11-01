Консул РФ в Неаполе: матч «Спартак» — «Наполи» стоит перенести из Москвы

Почётный консул Российской Федерации в Неаполе Винченцо Скьяво предположил, что матч 4-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» пройдёт при пустых трибунах.

«Ситуация в России не самая лучшая, много заболевших. Ограничительные меры усиливаются, это трудное время. В стране очень небольшое количество вакцинированных. Я надеюсь, эта ситуация заставит людей понять важность вакцинации. Можно ли сказать, что матч «Наполи» со «Спартаком» в Москве находится под угрозой? К сожалению, да, сложно представить стадион, полный итальянцев и русских. Если игра будет проходить в Москве, думаю, что она будет проходить за закрытыми дверями. Поменять место проведения матча? Это, безусловно, решит УЕФА. Я бы сыграл его снова в Неаполе, но, поскольку так сделать нельзя, я бы сказал, что его стоит сыграть в другом месте», — цитирует Скьяво Napoli Magazine.

Матч 4-го тура Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» запланирован на 24 ноября. В первой встрече «Спартак» обыграл «Наполи» со счётом 3:2.

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