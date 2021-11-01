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Джейми Реднапп: в футбольном плане «Тоттенхэм» — посмешище

Джейми Реднапп: в футбольном плане «Тоттенхэм» — посмешище
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Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Джейми Реднапп высказался о возможности приглашения Антонио Конте на пост главного тренера клуба.

«Я не понимаю, почему сейчас клуб может подписать Конте, а четыре месяца назад не мог. Вероятно, были проблемы с трансферным бюджетом и, возможно, тренер не был согласен с идеями Дэниела Леви.

Когда у вас такой тренер, как Антонио Конте, нужно дать ему право покупать тех игроков, которых он хочет, и с учётом той системы, которая ему нравится.

Ему нельзя мешать, он всё делает по-своему. Знаю, что до этого он работал в «Ювентусе» с действующим спортивным директором «Тоттенхэма» Фабио Паратичи. Это важно, потому что они должны работать вместе и идти в одном направлении. В противном случае может наступить катастрофа.

В футбольном плане «Тоттенхэм» сейчас является посмешищем. Вне поля им завидуют из-за стадиона и тренировочной базы», — цитирует Реднаппа Daily Mail.

Сегодня, 1 ноября, «Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Ранее сообщалось, что Конте уже прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт со «шпорами». Соглашение итальянца с английским клубом будет рассчитано до 2023 года.

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