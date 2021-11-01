ФИФА оштрафовала РФС за нарушения на матчах сборной России с Мальтой и Хорватией

ФИФА сообщила о наказании Российского футбольного союза за нарушения на матчах сборной России в квалификации отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой и Хорватией.
В ассоциации считают, что на матчах были нарушены порядок и безопасность, так как произошло вторжение на поле, а также не было соблюдено зонирование стадиона. РФС оштрафован на 5 тыс. швейцарских франков, сообщает пресс-служба ФИФА.
Напомним, Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0) и переиграла Мальту (2:0). В октябре в рамках отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
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