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Представлен зимний мяч английской Премьер-лиги на сезон-2021/2022

Представлен зимний мяч английской Премьер-лиги на сезон-2021/2022
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Представлен зимний мяч, который будет задействован в матчах английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Основным цветом мяча является жёлтый. На его поверхность также нанесён необычный узор, состоящий из синих, красных, и белых элементов. Производителем является американская фирма Nike.

Фото мяча доступно в «Твиттере» Pro:Direct Soccer.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии после 10 туров лидирует лондонский «Челси», в активе у которого 25 очков. Ближайший преследователь «аристократов», «Ливерпуль» отстаёт на три очка. В четвёрке также находятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед», у которых по 20 очков. В еврокубковой зоне располагаются «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Брайтон энд Хоув Альбион».

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший в прошлом сезоне 86 очков в 38 матчах.

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