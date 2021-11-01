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Альфонсо Дэвис высказался перед матчем Лиги чемпионов с «Бенфикой»

Альфонсо Дэвис высказался перед матчем Лиги чемпионов с «Бенфикой»
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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис высказался перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезноа-2021/2022 с «Бенфикой». Игра пройдёт завтра, 4 октября, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Мы знаем, что мы сильная команда. Нам нужно найти правильный баланс. Естественно, мы начинаем каждый матч без желания пропустить гол в свои ворота.

Нагельсман? Он привносит другой менталитет в команду. Я счастлив, что имею возможность играть и демонстрировать свои качества. Привыкание к новой тактике — это для меня процесс обучения. Я счастлив, что могу показать то, на что способен», — приводит слова Альфонсо Дэвиса официальный сайт УЕФА.

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